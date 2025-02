Oprogramowanie do marketingu konwersacyjnego - Najpopularniejsze aplikacje - Tajlandia

LivePerson

LivePerson jest światowym liderem w dziedzinie rozmów korporacyjnych. Setki wiodących marek na świecie — w tym HSBC, Chipotle i Virgin Media — korzystają z naszej platformy Conversational Cloud, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie kontaktować się z milionami konsumentów. Co miesiąc obsługujemy miliard interakcji konwersacyjnych, zapewniając wyjątkowo bogaty zestaw danych i narzędzia bezpieczeństwa, które pozwalają uwolnić moc generatywnej sztucznej inteligencji i modeli wielkojęzykowych w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych. Dzięki rozwiązaniom LivePerson możesz zrozumieć, czego chcą klienci, połączyć się z właściwymi kanałami, pomóc swoim agentom i zastosować automatyzację opartą na sztucznej inteligencji – a wszystko to w służbie Twojej firmy i klientów. Nazywamy ten pozytywny cykl konwersacyjnym kołem zamachowym i stanowi on podstawę wszystkiego, co robimy.