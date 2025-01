Oprogramowanie do marketingu konwersacyjnego - Najpopularniejsze aplikacje - Paragwaj

Userlike

userlike.com

Userlike to wiodące rozwiązanie programowe do automatyzacji przesyłania wiadomości do klientów i wsparcia technicznego w Niemczech. To ujednolicone rozwiązanie do przesyłania wiadomości, które umożliwia firmom otrzymywanie wiadomości z różnych kanałów w jednej centralnej skrzynce odbiorczej. Wszystkie prośby otrzymane za pośrednictwem czatu internetowego, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram i innych informacji trafiają bezpośrednio do Centrum wiadomości Userlike. Userlike oferuje nowoczesny komunikator internetowy do generowania leadów i kontaktu z klientami. Zespoły obsługi klienta są wspierane przez profesjonalne funkcje serwisowe, takie jak wiadomości głosowe, tłumaczenia na żywo i inteligentne wyznaczanie tras. W przypadku złożonych żądań agenci serwisowi mogą wygodnie przełączyć się z czatu na rozmowę wideo w przeglądarce, która obejmuje udostępnianie ekranu. Dzięki Centrum automatyzacji AI firmy Userlike możesz w kilku krokach tworzyć chatboty oparte na sztucznej inteligencji, inteligentne strony z często zadawanymi pytaniami i interaktywne formularze kontaktowe, aby zautomatyzować około 70% cyfrowej obsługi klienta. Aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki, wybierz naszą integrację GTP-4, która dodaje umiejętności najpotężniejszego na świecie modelu dużego języka do obsługi klienta. Dzięki temu chatbot może kreatywnie łączyć odpowiedzi z Twojej bazy wiedzy i udzielać klientom zindywidualizowanych odpowiedzi. Bot wsparcia AI zapamiętuje nawet kontekst czatu, dzięki czemu pytania uzupełniające są kategoryzowane i udzielane są prawidłowe odpowiedzi. Interfejs API chatbota Userlike umożliwia także integrację istniejących chatbotów z oprogramowaniem. Odkąd firma Userlike została założona ponad 10 lat temu, ochrona danych zawsze była najwyższym priorytetem. Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane na niemieckich serwerach, dzięki czemu Userlike jest rozwiązaniem do przesyłania wiadomości klientom zgodnym z RODO. Dzięki bezpiecznej infrastrukturze danych i specjalnym funkcjom Userlike gwarantuje ochronę i bezpieczeństwo danych Twoich klientów, pracowników i całej firmy. Userlike jest odpowiedni dla firm każdej wielkości, ponieważ oprogramowanie jest elastyczne i dostosowuje się do Twoich potrzeb i celów. Małe i średnie firmy, a także duże korporacje, takie jak Toyota i Hermes, już teraz polegają na Userlike.