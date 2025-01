Oprogramowanie do marketingu konwersacyjnego - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Verse.ai

Verse.ai to platforma do konwersji potencjalnych klientów, która zamienia nowych potencjalnych klientów w możliwości gotowe do sprzedaży dzięki natychmiastowym rozmowom opartym na sztucznej inteligencji i ludziach. Miliardy dolarów wydawane są na potencjalnych klientów, ale tylko 27% z nich faktycznie otrzymuje odpowiedź. Verse.ai powstało jako de facto rozwiązanie technologiczne dla najpilniejszego problemu każdej firmy: reakcji na leady i działań następczych. Prawdopodobieństwo konwersji leada wzrasta 21-krotnie wyłącznie dzięki natychmiastowości wieloaspektowej reakcji Verse.io na leady. Łącząc innowacyjną technologię z doświadczeniem branżowym, Verse.ai opracowało idealną formułę, która pozwala skrócić czas spędzony na przeglądaniu kiepskich potencjalnych klientów online, umożliwiając w ten sposób przedstawicielom handlowym maksymalne skupienie się na poważnych potencjalnych klientach i zwiększenie współczynników konwersji aż do 300%. Platforma dostępna jest na zasadzie subskrypcji. Platforma Verse.ai współpracuje ze wszystkimi typami leadów, źródłami i systemami CRM, automatycznie przekazując leady zaraz po ich otrzymaniu. W przeciwieństwie do statycznych rozwiązań angażujących potencjalnych klientów, Verse.io wykorzystuje idealne połączenie automatyzacji, ludzkiego dotyku i sprawdzonych skryptów, aby natychmiast kontaktować się z każdym potencjalnym klientem i dokładnie go weryfikować. Co więcej, Verse.io zapewnia zespołom sprzedaży pełną kontrolę nad procesem angażowania potencjalnych klientów: dostosowane preferencje, dostęp do rozmów w czasie rzeczywistym i możliwość przekazywania wszystkich danych dotyczących zaangażowania z powrotem do systemu CRM. Gdy potencjalny klient zostanie uznany za zakwalifikowany, jest on przekazywany z powrotem do przedstawiciela handlowego. Przekazanie odbywa się albo poprzez przeniesienie na żywo, albo poprzez spotkanie zarezerwowane bezpośrednio w kalendarzu przedstawiciela handlowego. Verse.io działa jako przedłużenie Twojego zespołu - zarówno duchowo, jak i z nazwy. W rezultacie powstaje płynne doświadczenie dla firmy i potencjalnego klienta.