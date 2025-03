Yugasa Bot

Yugasa Bot to platforma SaaS oparta na generatywnej sztucznej inteligencji, oparta na NLP, służąca do tworzenia wirtualnych przyjęć w celu automatyzacji recepcji i zadań wsparcia szpitala / kliniki / laboratorium, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ci wirtualni asystenci czatu mogą rozmawiać w ponad 100 językach, w tym w wielu indyjskich językach narodowych. YugasaBot można przeszkolić do obsługi zadań i zapytań związanych z rezerwacją wizyty lekarskiej, statusem raportu laboratoryjnego, informacjami o banku krwi, apteką, dostępnością łóżek, ubezpieczeniem itp. Boty te są w stanie obniżyć koszty wsparcia szpitala nawet o 40%. Chatboty utworzone przy użyciu platformy YugasaBot są wielokanałowe i można je umieścić w dowolnym kanale komunikacji, takim jak WhatsApp, FB Messenger, strona internetowa, aplikacja mobilna itp. Jest to rozwiązanie typu Plug-n-Play i nie wymaga znajomości kodowania, aby było inteligentne wokół biznes. Różne rozszerzenia, takie jak Yu-Desk, Yu-DB, Yu-Consult ORAZ wiele gotowych do użycia funkcji, takich jak WhatsApp Campaigning, HACK (Human Agent Control Kit) i eCommerce, sprawiają, że YugasaBot jest gotowym do działania 360-stopniowym praktyczne rozwiązanie dla firm z branży opieki zdrowotnej. Produkt posiada certyfikat VAPT i znajduje się w bardzo bezpiecznym ekosystemie. Pozostali klienci D2C z domen biznesowych eCommerce, Education, RealEstate i BFSI również wykorzystują obecnie potencjał YugasaBot do automatyzacji promocji, generowania leadów i obsługi klienta.