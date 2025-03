Zendesk

Zendesk to rozwiązanie serwisowe zasilane przez sztuczną inteligencję, które jest łatwe do skonfigurowania, użycia i skalowania. Rozwiązanie Zendesk działa gotowe i jest łatwe do zmodyfikowania w przypadku zmiany, umożliwiając firmom szybsze poruszanie się. Zendesk pomaga także firmom wykorzystać najnowocześniejszą sztuczną inteligencję dla zespołów usługowych w celu szybszego i dokładniejszego rozwiązywania problemów klientów. Zendesk AI, zbudowany na miliardach interakcji CX, można wykorzystać w całym doświadczeniu usługowym, od samoobsługowej, przez agentów, administratorów, aby pomóc ci rozwijać się i działać skutecznie na skalę. Zendesk upoważnia agentom narzędzia, spostrzeżenia i kontekst, których potrzebują, aby zapewnić spersonalizowane wrażenia serwisowe na dowolnym kanale, niezależnie od tego, czy jest to komunikaty społecznościowe, telefon czy e -mail. Zendesk łączy wszystko, czego potrzebuje zespół serwisowy - od spersonalizowanych rozmów i omnichannel zarządzania sprawami, po przepływy pracy i narzędzia agentowe, automatyzację oraz rynek ponad 1200 aplikacji - wszystkie zabezpieczone pod jednym dachem. A nasze rozwiązanie jest łatwe do wdrożenia i dostosowania w locie, uwalniając zespoły od wymagania tego, programistów i drogich partnerów do wprowadzania ciągłych zmian. W Zendesk mamy misję uproszczenia złożoności biznesu i ułatwienia firmom tworzenia znaczących kontaktów z klientami. Od startupów po duże przedsiębiorstwa uważamy, że inteligentne, innowacyjne doświadczenia klientów powinny znajdować się w zasięgu każdej firmy, bez względu na wielkość, przemysł lub ambicje. Zendesk obsługuje ponad 130 000 globalnych marek w wielu branżach w ponad 30 językach. Zendesk ma siedzibę w San Francisco i prowadzi biura na całym świecie.