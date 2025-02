Oprogramowanie do inteligencji konwersacyjnej - Najpopularniejsze aplikacje - Singapur

Web2Chat

Web2Chat to dynamiczna platforma chatbotów oparta na sztucznej inteligencji, której celem jest zmiana sposobu, w jaki firmy radzą sobie z obsługą klienta. Do jego najważniejszych cech należą: 1. Odpowiedzi wspomagane sztuczną inteligencją: Web2Chat wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do uczenia się na podstawie zawartości witryny internetowej, dokumentów lub wyeksportowanych plików Notion, generując precyzyjne i natychmiastowe odpowiedzi na zapytania użytkowników. 2. Bezproblemowa interakcja użytkownika: na platformie znajduje się zorganizowana skrzynka odbiorcza, w której administratorzy lub kierownicy klientów mogą monitorować wszystkie rozmowy użytkowników bota. Zawiera funkcje takie jak blokowanie użytkowników w przypadku niewłaściwego korzystania z bota oraz przycisk „Oznacz wszystkie jako przeczytane”, umożliwiający łatwe zarządzanie wiadomościami użytkowników. 3. Szkolenie z bota wieloźródłowego: Web2Chat oferuje elastyczność szkolenia bota przy użyciu różnych źródeł, w tym domen, Intercomu, Gitbooka, artykułów Zendesk i plików (PDF, txt, CSV, Markdown). Otwiera przed botem drzwi do posiadania obszernej bazy wiedzy. 4. Zarządzanie wieloma botami i stronami: Platforma umożliwia zarządzanie wieloma botami, każdy przypisany do różnych stron lub witryn. Każdego bota można indywidualnie przeszkolić, korzystając z różnych źródeł. 5. Bezpłatny dostęp do planu: Web2Chat zapewnia bezpłatny plan po rejestracji, oferując użytkownikom możliwość poznania potencjału platformy przed wybraniem planu płatnego. 6. Wskaźniki stanu i potwierdzenia odczytu: W sesjach innych niż boty wskaźniki stanu i potwierdzenia odczytu pomagają lepiej zrozumieć interakcję użytkownika. Pokazuje, czy użytkownik jest online i czy przeczytał wiadomości dyrektora. Zaawansowane funkcje Web2Chat mają na celu znaczne ulepszenie obsługi klienta, zapewniając terminowe, dokładne i skuteczne odpowiedzi na zapytania klientów.