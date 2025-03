Capturi

Capturi to wiodące w Skandynawii oprogramowanie do konwersacji AI, zaprojektowane do automatycznego analizowania interakcji Twojej firmy z potencjalnymi klientami, klientami i obywatelami. To zaawansowane rozwiązanie AI zapewnia unikalne spostrzeżenia, które można szybko przełożyć na wymierną wartość. Capturi oferuje trzy kluczowe rozwiązania, które przekształcają doświadczenie klienta w cenny zasób: Aplikacja Insights zapewnia przydatne analizy oparte na danych, które pomogą Twojemu zespołowi w osiągnięciu pełnego potencjału, zwiększeniu zadowolenia klientów, zwiększeniu retencji i wydajniejszej pracy. Te spostrzeżenia stanowią również podstawę do automatyzacji przepływów pracy. Asystent pełni rolę drugiego pilota dla Twoich agentów, zapewniając im właściwe informacje umożliwiające szybkie i dokładne udzielanie odpowiedzi. Asystent rozumie problem klienta i sugeruje potrzebne rozwiązanie, dzięki czemu agenci są dobrze przygotowani do odebrania telefonu. AI Agent obsługuje rutynowe zapytania, pozwalając Twojemu zespołowi skupić się na bardziej złożonych zadaniach. Odpowiedzi AI Agenta opierają się na sprawdzonych najlepszych praktykach z Twoich poprzednich rozmów. Jeśli chcesz rozpocząć rozmowę z naszym zespołem i zobaczyć platformę, aby zobaczyć ją z pierwszej ręki, drzwi są zawsze otwarte, więc nie wahaj się wpaść na kawę do Ankersgade 12e, 1.tv w Aarhus C, Dania.