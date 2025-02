Oprogramowanie do analizy konwersacji - Najpopularniejsze aplikacje - Surinam

Fathom

fathom.video

Fathom AI Notetaker to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które ma zrewolucjonizować sporządzanie notatek podczas spotkań. Koncentruje się na natychmiastowym podsumowywaniu spotkań, dzięki czemu użytkownicy mogą skoncentrować się na rozmowach, zamiast dokumentować szczegóły. Narzędzie działa poprzez nagrywanie, transkrypcję, podkreślanie i podsumowywanie kluczowych punktów omawianych podczas spotkań. Po spotkaniu Fathom udostępnia streszczenia, które są gotowe w zwięzłym czasie po zakończeniu spotkania. Oprócz transkrypcji i podsumowań Fathom oferuje również opcję udostępniania klipów z określonych części spotkań, co może być przydatne w celu zapewnienia kontekstu współpracownikom lub zainteresowane strony. Dodatkowo zwiększając swoją funkcjonalność, Fathom automatycznie synchronizuje podsumowania spotkań i zadania z oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami (CRM), oszczędzając użytkownikom znaczną ilość czasu na zadaniach związanych z wprowadzaniem danych po spotkaniach. Fathom został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z wieloma platformami i językami do wideokonferencji, obecnie obsługuje 28 platform używanych na całym świecie, co czyni go elastycznym narzędziem dla międzynarodowych zespołów i firm. Narzędzie integruje się również z wieloma popularnymi narzędziami w miejscu pracy, umożliwiając użytkownikom łatwe kopiowanie/wklejanie podsumowań i elementów działań do Slacka, Dokumentów Google, Gmaila lub innych programów do zarządzania zadaniami. Opinie klientów podkreślają skuteczność narzędzia, łatwość użycia i jego zdolność do wspomagania produktywności i ogólnego zaangażowania w konwersację podczas spotkań.