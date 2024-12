Oprogramowanie do analizy konwersacji - Najpopularniejsze aplikacje - Malta

Convin

convin.ai

Convin to oprogramowanie do contact center wspierane przez sztuczną inteligencję, które wykorzystuje inteligencję konwersacji do nagrywania, transkrypcji i analizowania rozmów z klientami. Convin wspiera omnichannel contact center i przeprowadza audyty jakości rozmów, czatów i e-maili. Jest to kompl...