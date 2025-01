Oprogramowanie do zarządzania umowami - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Docsmore

Docsmore to rozwiązanie oparte na chmurze, które pozwala użytkownikom łatwo i bezpiecznie gromadzić, zarządzać i raportować dane dotyczące transakcji związanych z dokumentami. Dzięki Docsmore możesz lepiej wykorzystać swoje dokumenty, wykonując następujące czynności: * FORMULARZ.WYPEŁNIJ.ZNAK — dzięki Docsmore proces konfigurowania formularza i wysyłania go do użytkowników w celu wypełnienia lub podpisania jest uproszczony. Skorzystaj z naszej platformy, aby łatwo przesłać dokument, określić pola formularza/oznakowanie i wysłać go do użytkowników w celu uzupełnienia. Prezentuj formularze swoim użytkownikom w najbardziej naturalny sposób – sam dokument. * WSPÓŁPRACA — udostępniaj i współpracuj z wieloma użytkownikami w czasie rzeczywistym. Przydziel każde pole unikalnemu użytkownikowi, aby zapewnić wydajną współpracę. * DOKUMENT ŚLEDZĄCY - Koniec z telefonami do klientów z pytaniem, czy pobrali formularz i go przeczytali. Dzięki Docsmore otrzymujesz powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy tylko klient otworzy dokument. Śledź postęp i status wszystkich swoich dokumentów za pomocą niezawodnej funkcjonalności pulpitu nawigacyjnego Docsmore. * POTĘŻNE RAPORTOWANIE — Docsmore zawiera imponujące narzędzie do raportowania. Wszystkie dane wprowadzone przez Twoich klientów mogą być łatwo dostępne do celów wyszukiwania, po prostu włączając tę ​​funkcję. Można nim sterować aż do określonego pola w dokumencie, dzięki czemu raport będzie gotowy tylko dla tych, których potrzebujesz, co czyni go bardzo wydajnym. * FORMULARZE PDF — Docsmore rozpoznaje większość pól formularzy PDF i zachowuje nazwy pól podczas przesyłania dokumentu. Możesz nadal używać swojego ulubionego narzędzia do tworzenia dokumentów PDF z polami formularzy bez obawy, że je stracisz podczas przesyłania do Docsmore. * MARKA — Docsmore można zintegrować bezpośrednio z Twoją aplikacją, dzięki czemu będzie wyglądać i działać jak część Twojej własnej aplikacji lub strony internetowej. Oferujemy serwer dedykowany i statyczny adres IP, dzięki czemu skalowanie produktu jest dziecinnie proste.