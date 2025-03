Oprogramowanie do marketingu treści - Najpopularniejsze aplikacje - Uganda

SocialPilot

SocialPilot to narzędzie do automatyzacji marketingu w mediach społecznościowych, które pomaga w planowaniu i analizowaniu działań marketingowych w mediach społecznościowych, zwiększając w ten sposób efektywność i zasięg mediów społecznościowych. 1) Za pomocą SocialPilot możesz połączyć się z 9 sieciami mediów społecznościowych, takimi jak Facebook, Twitter, Instagram, Google Moja Firma, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok i VK. 2) Udostępnij aż 500 postów i połącz ponad 100 profili za pomocą jednego konta SocialPilot. 3) Zarządzaj rozmowami w mediach społecznościowych za pomocą skrzynki odbiorczej. 4) Dodaj maksymalnie 10 członków zespołu do swojego konta SocialPilot, aby delegować udostępnianie i planowanie za pomocą funkcji współpracy zespołowej. 5) Zaplanuj setki postów na raz, przesyłając plik CSV za pomocą funkcji planowania zbiorczego. 6) Twórz spersonalizowane posty dla poszczególnych kont społecznościowych jednocześnie, a także wspominaj o innych profilach na Facebooku i Twitterze, aby zwiększyć zaangażowanie. 7) Analizuj swoje działania marketingowe w mediach społecznościowych za pomocą łatwych do zrozumienia analiz i raportów w mediach społecznościowych. 8) Przyjrzyj się, kiedy i co zaplanowałeś wizualnie za pomocą kalendarza mediów społecznościowych. 9) Nigdy nie unikaj nowych pomysłów na treści, wybieraj sugestie dotyczące treści i zapisuj je jako wersje robocze do późniejszego wykorzystania. Dodaj wyselekcjonowane treści i kanały RSS, aby uzyskać niekończącą się kolejkę. 10) Nie czekaj już na dane uwierzytelniające Twojego klienta w mediach społecznościowych - po prostu zaproś go i zarządzaj jego kontami społecznościowymi bez wysiłku za pomocą funkcji Zarządzania Klientem. 11) Twórz własne, spersonalizowane domeny markowe, aby uzyskać większą widoczność i rozpoznawalność dzięki narzędziom do skracania adresów URL udostępnianym przez SocialPilot i pozbądź się długich, niechcianych i brzydko wyglądających adresów URL. 12) Promuj swoje posty na Facebooku dokładnie wtedy, gdy to planujesz.