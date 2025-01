Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do marketingu treści - Najpopularniejsze aplikacje - Nowa Zelandia

„Oprogramowanie do marketingu treści” odnosi się do kategorii narzędzi i platform programowych zaprojektowanych, aby pomagać firmom w planowaniu, tworzeniu, publikowaniu, dystrybucji i analizowaniu treści do celów marketingowych. Marketing treści to strategiczne podejście marketingowe skupiające się na tworzeniu i dystrybucji wartościowych, istotnych i spójnych treści w celu przyciągnięcia i utrzymania jasno określonej grupy odbiorców, co ostatecznie prowadzi do zyskownych działań klientów.