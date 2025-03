Narzędzia systemu zarządzania treścią (CMS). - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Juicer

Juicer to popularne narzędzie do agregacji mediów społecznościowych, umożliwiające firmom i osobom prywatnym płynne przeglądanie i prezentowanie treści z mediów społecznościowych na swoich stronach internetowych. Bez wysiłku pobiera treści z różnych kont społecznościowych, w tym Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube i nie tylko. Dzięki łatwym opcjom konfiguracji i dostosowywania ściany społecznościowe Juicer umożliwiają użytkownikom prezentowanie na swoich stronach internetowych wybranych, markowych i tworzonych przez użytkowników treści. Narzędzie zapewnia filtry moderacji do kontroli treści i zawiera zaawansowany pulpit analityczny umożliwiający wgląd w zaangażowanie społeczne w czasie rzeczywistym, co czyni go kompleksowym rozwiązaniem do centralizacji i zwiększania widoczności marki na różnych platformach. Korzyści z sokowirówki: - Sprawdzone i niezawodne rozwiązanie, poparte dziesięcioletnim doświadczeniem w branży - Bezproblemowa integracja z ponad 15 platformami mediów społecznościowych - Łatwa konfiguracja kanałów i kont, zapewniająca intuicyjne i szybkie zarządzanie - Pełna kontrola nad treścią poprzez opcje moderacji i filtrowania - Indywidualny projekt harmonizujący z unikalną estetyką marki - Wybór wstępnie zaprojektowanych motywów zapewniających spójny i atrakcyjny wygląd kanału - Zarządzanie bez użycia rąk dzięki automatycznym aktualizacjom treści, zwiększającym wydajność - Zaawansowane narzędzia analityczne do śledzenia zaangażowania użytkowników i wydajności kanału - Wszechstronne plany dla firm i osób prywatnych oraz model cenowy typu pay-as-you-go w przypadku planu Enterprise - Konfigurowalne widżety i obsługa API dla bezproblemowej integracji z innymi stronami internetowymi i aplikacjami