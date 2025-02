Narzędzia systemu zarządzania treścią (CMS). - Najpopularniejsze aplikacje - Somalia

Templately

templately.com

Templately to popularna wtyczka WordPress, która pomaga użytkownikom tworzyć wstępnie zaprojektowane szablony witryn internetowych i zarządzać nimi. Templately oferuje obszerną kolekcję szablonów do różnych celów, takich jak blogi, witryny biznesowe, witryny eCommerce, portfolio i nie tylko. Szablony te można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb użytkownika. Poza tym Templately działa jako produkt SaaS (Software as a Service), który zapewnia opartą na chmurze usługę tworzenia szablonów WordPress i zarządzania nimi. Oznacza to, że użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Templately z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym i przeglądarką internetową, bez konieczności pobierania lub instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. Templately oferuje także funkcje współpracy i udostępniania, umożliwiając wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym projektem i udostępnianie swoich szablonów innym. Wtyczka jest przyjazna dla użytkownika i nie wymaga znajomości kodowania, co czyni ją doskonałym wyborem dla początkujących i doświadczonych użytkowników.