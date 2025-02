Platformy doświadczenia treści - Najpopularniejsze aplikacje - Turcja

Allego

Allego jest wiodącym dostawcą nowoczesnego oprogramowania zwiększającego przychody. GO, platforma Modern Revenue Enablement firmy Allego, łączy zespoły sprzedaży, wsparcia i marketingu, aby zapewnić klientom B2B doświadczenia, których szukają – w ramach jednej, kompleksowej platformy. Dzięki opatentowanej technologii platforma GO zapewnia, że ​​zespoły ds. przychodów wybierają odpowiednie treści, są gotowe zespołom sprzedaży do pewnego zwycięstwa i nawiązują kontakt z kupującymi we właściwy sposób i we właściwym czasie, co zapewnia szybsze cykle sprzedaży i większe przychody. Allego to zaufany wybór jednej czwartej spółek z indeksu Dow Jones Industrial Average, 5 z 15 największych amerykańskich banków, 4 z 8 największych ubezpieczycieli, 4 z 5 największych światowych producentów wyrobów medycznych, 6 z 10 największych firm zarządzających majątkiem, 5 z 5 największych firm zarządzających aktywami i wiele innych światowych przedsiębiorstw. Dowiedz się więcej o zwiększaniu przychodów, które wygrywają ze sprzedawcami i kupującymi na Allego.com. Niezależnie od tego, czy chodzi o przekazywanie sobie nawzajem informacji zwrotnych za pośrednictwem asynchronicznego wideo, czy też podnoszenie swoich umiejętności dzięki coachingowi opartemu na sztucznej inteligencji i współpracy typu peer-to-peer, prawie milion profesjonalistów korzysta z Allego, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzą na rynek, szkolą się, współpracują i sprzedają. Dowiedz się więcej o Allego i ruchu, który budujemy na allego.com.