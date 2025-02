Platformy doświadczenia treści - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Consensus

goconsensus.com

Konsensus prowadzi świat w nową erę automatyzacji demonstracyjnej. Jego platforma sprawia, że ​​Twoi kupujący potrzebują, gdy jej potrzebują. Następnie zwielokrotnia wpływ zespołu przychodów z unikalnymi wglądami na tych nabywców. W rezultacie zobaczysz szybsze czasy zamknięcia, większe oferty i wyższe stawki bliskie. Kupowanie oprogramowania dla przedsiębiorstw jest powolne, frustrujące i zepsute. Opatentowana platforma automatyzacji demo naprawia to. Łączy to, co najlepsze w interakcji wideo, produktu i automatyzacji odkrywania, aby zapewnić niezrównane wrażenia zarówno kupującym, jak i klientom. Od pakietu C do użytkownika końcowego jego dema podróżują wirusowo, dostosowując się do każdego widza, ujawniając ukrytych zainteresowanych stron i odpowiadając na kluczowe pytania. Następnie podają potężne dane dotyczące intencji i potrzebują powrotu do twojego zespołu przy każdym kliknięciu, mnożąc ich wpływ. Consensus to platforma doświadczenia produktowego, która pomaga zespołom na rynku zautomatyzować demo, zmniejszyć zmarnowane wersje demonstracyjne z 50%do 5%i obniżyć czas oczekiwania demo z 14 dni na żądanie-spowolnienie cykli sprzedaży nawet o 68%. Zaufane przez firmy takie jak Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce i SAP, konsensus zajmuje pierwsze miejsce w oprogramowaniu G2 Presales i uznane za świetne miejsce do pracy w 2025 r. Z ponad 50% wersji demonstracyjnych tego samego dnia, w którym są dzielone i 13% po godzinach, konsensus napędza szybkie zaangażowanie, jednocześnie odkrywając nowe zainteresowane strony i ich priorytety poprzez podział wewnątrz wirusowy. Wynik? Szybsze przychody, mniej niewykwalifikowanych wersji demonstracyjnych i lepsze spostrzeżenia.