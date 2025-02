Platformy doświadczenia treści - Najpopularniejsze aplikacje - Surinam

Consensus

Consensus to inteligentna platforma automatyzacji wersji demonstracyjnych używana przez najlepsze firmy na świecie do skalowania przedsprzedaży, wzmacniania zespołów sprzedażowych i ulepszania doświadczeń zakupowych. Zespoły ds. przedsprzedaży i sprzedaży technicznej automatyzują powtarzalne prezentacje produktów, co pozwala im przeznaczyć ten czas na działania o większej wartości. Kupujący zyskują lepsze doświadczenie — takie, które prowadzi ich dzięki cyfrowym, interaktywnym demonstracjom wideo na żądanie dostosowanym do tego, co chcą zobaczyć. To automatycznie odkrywa interesariuszy i eliminuje niekwalifikowane demonstracje, co z kolei radykalnie skraca cykle sprzedaży o 29% do 68% i poprawia współczynnik zamknięcia nawet o 44%. Oto jak to działa: -Przedstawiciele wysyłają klientom łącze do wersji demonstracyjnej -Klienci wybierają tematy, które są dla nich najważniejsze -Consensus tworzy niestandardowe demo na podstawie tych wyborów i zawiera treści pomocnicze dla każdego tematu (wstępnie wybrane przez przedstawicieli) -Udostępnianie przez klientów łącze demonstracyjne z innymi interesariuszami - Przedstawiciele otrzymują raporty na temat każdego poglądu, każdego udostępnienia i priorytetów wszystkich interesariuszy - A teraz przedstawiciel zna wszystkich zaangażowanych w decyzję o zakupie Kupujący są lepiej wykształceni i pewniejsi siebie, co znacznie ułatwia promocję i sprzedaż przedstawiciel