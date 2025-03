Oprogramowanie do dystrybucji treści - Najpopularniejsze aplikacje

Cohley

cohley.com

Cohley to platforma oprogramowania, która pomaga markom skalować strategie dotyczące treści — od filmów z iPhone'a po profesjonalne zdjęcia i recenzje tekstowe — w celu poprawy ich wyników cyfrowych. W dzisiejszym środowisku marketingowym marki potrzebują więcej treści niż kiedykolwiek. Pomiędzy optymalizacją reklam cyfrowych, dbaniem o to, aby zawierały one świetne treści w kampaniach e-mail marketingu, a także konsekwentnym publikowaniem w kanałach społecznościowych i odświeżaniem treści na stronach internetowych, jest wiele do nadążania. Celem Cohley jest dalsze pomaganie najlepszym markom na świecie w generowaniu potrzebnych im treści za pośrednictwem sprawdzonych zewnętrznych twórców, umożliwiając tym markom generowanie dużych ilości różnorodnych, przydatnych treści za ułamek kosztów. Niezależnie od tego, czy są to zdjęcia marki lub filmy nagrane przez twórców na iPhone'ach, czy bardziej dopracowane zdjęcia w wysokiej rozdzielczości stworzone przez naszą sieć fotografów, Cohley to silnik treści, który zapewnia marketerom zasoby potrzebne do wygrywania w kanałach cyfrowych.