Oprogramowanie do dystrybucji treści - Najpopularniejsze aplikacje - Somalia

Zemanta

zemanta.com

Zemanta to pierwsza na świecie wielokanałowa platforma po stronie popytu, stworzona z myślą o optymalizacji zachowań po kliknięciu. Zemanta opiera się całkowicie na idei pomagania reklamodawcom w generowaniu zaangażowania – czy to odwiedzin, wyświetleń, potencjalnych klientów czy konwersji – a wszystko to dzięki ich zautomatyzowanym kampaniom reklamowym. Istniejemy, aby radykalnie poprawić ogólne wrażenia z reklam online w sposób, który sprawi, że konsumenci naprawdę będą chcieli wchodzić w interakcję z reklamą. Zemanta pomaga reklamodawcom przełamać zasadniczo błędne wskaźniki zasięgu i częstotliwości, określając, które miejsca docelowe i kreacje prowadzą do właściwych użytkowników, którzy wchodzą w interakcję z ich reklamami i witrynami. To wyjątkowe podejście oferuje reklamodawcom możliwość uchwycenia prawdziwego zaangażowania konsumentów i zwrotu z wydatków na reklamę. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji i automatyzacji Zemanta One umożliwia markom i agencjom kupowanie reklam zoptymalizowanych pod kątem zaangażowania po kliknięciu, maksymalnie wykorzystując każdą złotówkę wydaną na reklamę w reklamach displayowych, wideo i natywnych miejscach docelowych w Internecie. p Włączamy Twoje dane analityczne do platformy Zemanta, jej zautomatyzowanego zarządzania kampaniami i licytatora. W przeciwieństwie do innych DSP, oferujemy bezproblemową integrację Google Analytics i Adobe. Zemanta umożliwia licytowanie przy użyciu celów takich jak koszt minuty w witrynie (czas spędzony w witrynie). Zemanta została pierwotnie zbudowana w oparciu o kontekst i semantykę, a nie pliki cookie i kierowanie na odbiorców. Tak więc Zemanta może kierować reklamy do odbiorców i wyświetleń podobnie jak inne procesory DSP, ale w miarę jak świat odchodzi od tego podejścia, jesteśmy w stanie pomóc reklamodawcom przetrwać i prosperować. Unikalne doświadczenie Zemanty w analizie semantycznej oraz podejściu do ustalania stawek i optymalizacji kampanii zapewnia jeszcze większą przewagę reklamodawcom korzystającym z naszej platformy.