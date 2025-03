Transloadit

Transloadit to najbardziej zaawansowany interfejs API do przesyłania i przetwarzania plików. Prowadzą go ci sami ludzie, którzy stworzyli Tus i Uppy. Ich przepływy pracy pozwalają na przetwarzanie setek tysięcy plików w wielu odmianach za pomocą jednego wywołania API. Pliki te można filtrować według typu i metadanych, a następnie eksportować do wybranego przez klienta rozwiązania pamięci masowej (np. Amazon S3, Google Drive, własny serwer FTP, Backblaze itp.). Transloadit obsługuje wiele formatów plików i możliwości edycji, oferując zaawansowane rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja do przetwarzania plików.