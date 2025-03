DISQO

DISQO to platforma CX umożliwiająca zrozumienie każdego doświadczenia klienta. Firmy ufają DISQO, że umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w odniesieniu do każdego klienta, punktu kontaktu i wyniku. Produkty DISQO do pomiaru reklam, opinii klientów i dostępu do odbiorców są obsługiwane przez miliony konsumentów na największej w branży platformie danych konsumenckich, na którą można wyrazić zgodę. DISQO znajduje się na liście Fast 500 Deloitte i Best Places to Work magazynu Ad Age, a także zdobyła nagrody za pomiar reklam od mediów Digiday i Cynopsis.