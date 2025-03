Parse.ly

Parse.ly to platforma analityczna zbudowana pod kątem treści i zaprojektowana z przekonaniem, że firmy odnoszące największe sukcesy to te, które mają najlepszą treść. Jednak zwycięstwo w świecie treści cyfrowych nie jest łatwe. Musisz stworzyć pętlę informacji zwrotnej i słuchać danych, co mówią Ci Twoi odbiorcy. Dzięki 30 unikalnym metrykom uwagi, śledzeniu subskrybentów i segmentacji odbiorców twórcy treści, analitycy, redaktorzy, marketerzy i specjaliści ds. komunikacji mogą używać Parse.ly do: - Rozwijania swojej działalności i ulepszania kluczowych wskaźników, takich jak zaangażowanie czytelników, konwersje i utrzymanie dzięki danym - spostrzeżenia napędzane. - Działaj na podstawie natychmiastowych informacji o odbiorcach w czasie rzeczywistym lub analizuj dane historyczne, aby uzyskać jasny obraz przeszłości i zaplanować przyszłość. Dzięki wbudowanej platformie personalizacji zespoły produktowe mogą używać Parse.ly do tworzenia dynamicznych treści opartych na danych i personalizowanych przez użytkowników na ich stronie internetowej oraz w ich CMS lub WCM. Dzięki naszej platformie potoków danych naukowcy i inżynierowie zajmujący się danymi mogą wykorzystywać nasze wzbogacone dane dotyczące strumienia kliknięć, aby spędzać mniej czasu na infrastrukturze danych, a więcej na analizie danych i wnioskach. Parse.ly współpracuje z ponad 300 przedsiębiorstwami korzystającymi z ich zaufanej infrastruktury danych: - Czwarta najczęściej instalowana technologia internetowa premium w witrynach o dużym natężeniu ruchu (według BuildWith). - Z Parse.ly korzystają wiodące firmy z branży mediów i rozrywki, marki DTC, firmy z listy Fortune 500, przedsiębiorstwa B2B i wszyscy, którzy wierzą, że treści mogą popchnąć ich biznes do przodu.