Oprogramowanie do analizy treści - Najpopularniejsze aplikacje - Timor Wschodni

Matomo to wiodąca platforma analityki internetowej typu open source, używana w ponad 1,4 milionach witryn internetowych w ponad 190 krajach i przetłumaczona na ponad 50 języków. Matomo ceni ochronę prywatności, 100% własności danych i brak próbkowania danych. Ma dwie różne opcje hostingu – w chmurze i lokalnie. Chmura eliminuje problemy z instalacją, podczas gdy On-Premise to bezpłatne, otwarte i hostowane na własnym serwerze oprogramowanie PHP/MySQL, które można zainstalować na własnym serwerze, co zapewnia maks. elastyczność. To wysokiej jakości narzędzie do analityki internetowej i optymalizacji konwersji zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić najbardziej przekonujące informacje dzięki pełnej gamie funkcji, takich jak mapy cieplne, nagrania sesji, cele, analityka formularzy, handel elektroniczny i ścieżki. Zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące szczegółów odwiedzających; posiada śledzenie konwersji celów w celu śledzenia celów biznesowych; śledzenie zdarzeń w celu identyfikacji i pomiaru interakcji użytkownika z Twoją witryną; oraz testy A/B, które pomagają zoptymalizować kampanie w witrynie poprzez eksperymentowanie i przeprowadzanie testów A/B. (Matomo był wcześniej znany jako Piwik). Więcej informacji można znaleźć na stronie matomo.org.