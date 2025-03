GitLab

Gitlab to internetowe narzędzie cyklu życia DevOps, które zapewnia menedżera GIT-repozytory, zapewniając wiki, śledzenie problemów oraz ciągłe integracja i wdrażanie rurociągów, przy użyciu licencji open source, opracowanej przez GitLab Inc. Oprogramowanie zostało stworzone przez ukraińskich programistów Dmitriy Zaporozhets i Valery Sizov. Rozwiązanie zarządzania kodem źródłowym w celu współpracy w zespole ds. Rozwoju oprogramowania. Później ewoluował do zintegrowanego rozwiązania obejmującego cykl życia rozwoju oprogramowania, a następnie do całego cyklu życia Devops. Obecny stos technologii obejmuje GO, Ruby on Rails i Vue.js. Jest zgodny z modelem rozwoju z otwartym rdzeniem, w którym podstawowa funkcjonalność jest wydawana na podstawie licencji open source (MIT), podczas gdy dodatkowa funkcjonalność znajduje się na podstawie własnej licencji.