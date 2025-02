Contact Center Dostawcy usług outsourcingowych - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial wie, jak powinien wyglądać nowoczesny program contact center: szybki, skalowalny i pełen przydatnych funkcji. Zapewnia zespołom sprzedaży i pomocy technicznej zasoby potrzebne do realizacji limitów i szybkiego zawierania większej liczby transakcji. Osiąga to poprzez oferowanie kompleksowego oprogramowania, które umożliwia zespołom sprzedaży komunikowanie się z konsumentami w preferowany przez nich sposób: przez telefon, SMS-y, e-mail lub media społecznościowe. Wielodotykowa platforma marketingu sekwencyjnego SimpSocial stworzona, aby zagwarantować, że Twoi potencjalni klienci z branży motoryzacyjnej będą obsługiwani szybciej, dłużej i przy minimalnych zasobach! Zapewnia płynną integrację ze wszystkimi głównymi systemami CRM, dzięki czemu jest niezbędny, aby zwiększyć sprzedaż 10-krotnie. Przejście na SimpSocial jest proste dla każdego zespołu, dużego i małego. SimpSocial to narzędzie zwiększające produktywność, które pozwala zautomatyzować przepływ pracy. Jeśli użyjesz wyzwalaczy, spędzisz więcej czasu na tworzeniu relacji z klientami, zamiast nadrabiać zaległości na telefonach. Kontaktuj się także z potencjalnymi klientami z dowolnego komputera, ponieważ SimpSocial radzi sobie z żmudnym zadaniem łączenia leadów z różnych kanałów w jedną inteligentną platformę. Teraz jest jeszcze lepiej, gdy skupiamy się na rewolucyjnym podejściu do generowania leadów: Masowa reakcja na leady poprzez SMS-y i rozmowy telefoniczne. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o SimpSocial i tym, co może dla Ciebie zrobić?