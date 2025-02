Oprogramowanie do przesyłania zwrotów wideo dla konsumentów - Najpopularniejsze aplikacje - Tunezja

Forsta

Za każdym punktem danych klienta jest osoba. Za każdą decyzją biznesową jest osoba. A ponieważ każda osoba jest wyjątkowa, pierwszym klientem, który dowie się, jesteś ty. Forsta to nowa granica doświadczenia i technologii badawczej - firma technologiczna z różnicą. Różnica polega na tym, że współpracuje. Słucha i projektuje rozwiązanie wraz z klientami. Forsta dostosowuje swoje wiodące na rynku technologie badawcze do potrzeb klientów, a nie na odwrót. Istnieje informowanie i inspirowanie decydentów. Forsta zasila platformę HX (Human Experience)-wielokrotnie nagradzaną kompleksową platformę ds. Technologii badawczych, która rozkłada silosy między CX (doświadczenie klienta), doświadczeniem pracowników (EX) i badaniami rynkowymi. Umożliwia to firmom głębsze, pełne zrozumienie doświadczeń ich odbiorców. Technologia Forsta, w połączeniu z zespołem ekspertów konsultantów, pomaga tysiące organizacji w różnych branżach, w tym usługi finansowe, gościnność, badania rynku, usługi profesjonalne, detaliczne i technologiczne. Forsta jest uznawana za lidera w 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ dla głosu klienta i lidera w G2 Grid® do oprogramowania do zarządzania doświadczeniem, oprogramowaniem do analizy tekstu i oprogramowania ankietowego. Wielokrotnie nagradzana platforma Forsta HX została również rozpoznana w TMC Customer Experience Innovation Awards.