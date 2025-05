Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie do zarządzania rysunkami konstrukcyjnymi, często nazywane BIM dla budownictwa, wyposaża inżynierów, wykonawców, administratorów i innych specjalistów w narzędzia usprawniające tworzenie, sprawdzanie i udostępnianie planów budowy. To oprogramowanie usprawnia współpracę między właścicielami obiektów, wykonawcami i budowniczymi, nawet bez połączenia z Internetem. Dodatkowo oferuje funkcje zarządzania dokumentami, umożliwiające użytkownikom digitalizację, przechowywanie i archiwizację plików w celu zapewnienia łatwego dostępu. Regularnie integrując się z rozwiązaniami BIM innych firm, rozwiązaniami do zarządzania projektami, finansami i startami, oprogramowanie do zarządzania rysunkami konstrukcyjnymi zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do zastosowania przez cały cykl życia konstrukcji.