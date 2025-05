Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Zamień strony internetowe w aplikacje desktopowe dzięki WebCatalog Desktop — wszechstronnemu narzędziu do zarządzania aplikacjami i kontami. Przełączaj się między wieloma kontami, organizuj aplikacje według przepływu pracy i uzyskaj dostęp do wyselekcjonowanego katalogu aplikacji dla Mac i Windows. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie CRM budowlane - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie Construction CRM to dostosowane rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami zaprojektowane specjalnie dla specjalistów budowlanych. Uprawnia śledzenie, generowanie potencjalnych klientów i zarządzanie kontaktami, scentralizowanie wszystkich danych kontaktowych i monitorowanie konwersji możliwości (lub ofert) w aktywne projekty. Wykonawcy, budowniczowie i firmy budowlane wykorzystują te CRM do zabezpieczenia miejsc pracy i skutecznego zarządzania informacjami personelu. Kluczową zaletą wyspecjalizowanego CRM budowlanego w stosunku do ogólnego jest jego zdolność do powiązania wielu ofert i danych kontaktowych z jednym projektem, ulepszając zarządzanie projektami i organizację.