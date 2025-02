Platformy zarządzania zgodami - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane, aby pomóc w zapewnieniu zgodności z RODO i CCPA. Jest to platforma do zarządzania zgodami, która posiada wbudowaną, zautomatyzowaną politykę prywatności i politykę dotyczącą plików cookie. TRUENDO to wysoce zautomatyzowane, elastyczne i niezawodne oprogramowanie, które można wdrożyć na dowolnej stronie internetowej. Pozwala na łatwe zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi gromadzonymi w Twojej witrynie za pomocą narzędzi takich jak pliki cookies, piksele i skrypty. Jego panel sterowania pozwala także menedżerom stron internetowych na udowodnienie zgodności w ciągu kilku minut, zgodnie z przepisami o ochronie danych na całym świecie (RODO, DSGVO, ePrivacy, CCPA itp.). TRUENDO CMP regularnie skanuje Twoją witrynę w celu wykrycia wszelkich naruszeń zgodności, blokując jednocześnie wszelkie narzędzia do gromadzenia danych do czasu zgodę wyrażają odwiedzający. Automatycznie dostosowuje także oferowaną politykę prywatności do najnowszych przepisów, upewniając się, że Twoja witryna internetowa jest zawsze zgodna z przepisami. Niektóre z jego kluczowych funkcji: - Nieograniczona liczba odsłon i sesji - Zintegrowana polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie - Łatwa integracja i w pełni zautomatyzowana - Możliwość dostosowania: dostosuj schemat kolorów do projektu Twojej witryny - Statystyki i spostrzeżenia – dowiedz się więcej o ruchu w Twojej witrynie i ulepsz ją targetowanie przy zachowaniu zgodności — Dostępne w 31 językach — Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) Zgodność na poziomie AAA — Certyfikat IAB TCF 2