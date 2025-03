Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Połączone platformy pracownicze pomagają firmom przemysłowym w planowaniu, harmonogramowaniu i monitorowaniu złożonych operacji produkcyjnych i łańcucha dostaw w wielu lokalizacjach i zespołach. Oprogramowanie to pozwala firmom efektywnie planować i przydzielać zlecenia pracy, jednocześnie promując współpracę i wymianę informacji między pracownikami. Kierownicy produkcji i menedżerowie zapasów korzystają z połączonych platform pracowników do planowania i przydzielania zadań, a pracownicy wykorzystują je do wykonywania przydzielonych prac. Platformy te są dostarczane jako samodzielne rozwiązania i wymagają integracji z oprogramowaniem do produkcji i łańcucha dostaw, takim jak systemy ERP, systemy realizacji produkcji, pakiety łańcucha dostaw oraz oprogramowanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS). Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, integrują się również z oprogramowaniem BHP.