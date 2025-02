Połączone platformy pracownicze - Najpopularniejsze aplikacje - Tonga

SafetyCulture

SafetyCulture to platforma operacyjna mobilna, która zapewnia wiedzę, narzędzia i procesy, które musisz bezpiecznie pracować, spełniać wyższe standardy i poprawić każdego dnia, oferując lepszy sposób pracy. To, co zaczęło się jako cyfrowa aplikacja do listy kontrolnej, przekształciło się w platformę do przeprowadzania kontroli, podnoszenia i rozwiązywania problemów, zarządzania aktywami i szkoleniami zespołów w podróży. Bezpieczeństwo pomaga również zespołom robić coś więcej niż tylko zaznaczenie pola zarządzania, ryzyka i zgodności - może pomóc w ustaleniu środowiska, standardów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa oraz podnieść poprzeczkę, jeśli chodzi o doskonałość operacyjną. Dzięki przechwytywaniu danych w czasie rzeczywistym i możliwym do działania na wyciągnięcie ręki zawsze będziesz wiedzieć, co działa, a co nie, abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne-poprawianie się każdego dnia. Odblokuj potencjał twoich pracujących zespołów do napędzania firmy do bezpieczeństwa.