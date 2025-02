Połączone platformy pracownicze - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

Thrive.App

Thrive.App, założona w 2011 roku, zapewnia aplikacje do komunikacji i zaangażowania pracowników, które pomagają organizacjom „wzmocnić” komunikację wewnętrzną. Nasz intuicyjny system zarządzania treścią umożliwia każdemu w Twojej organizacji przejęcie kontroli nad komunikacją w Twojej firmie, tworzenie i dodawanie treści do jednej platformy komunikacji pracowników oraz dystrybucję ich na urządzenia mobilne Twoich zespołów. Naszymi klientami są zarówno małe i średnie firmy, jak i największe międzynarodowe organizacje, które korzystają z platformy TheAppBuilder do tworzenia i dostosowywania własnych aplikacji do komunikacji dla pracowników, aby usprawnić komunikację wewnętrzną i jeszcze bardziej zaangażować rozproszone zespoły. To oprogramowanie jako rozwiązanie usługowe umożliwia specjalistom ds. kadr, marketingu, komunikacji wewnętrznej, komunikacji korporacyjnej, IT i innym specjalistom tworzenie i promowanie ważnych, istotnych, aktualnych i dostosowanych informacji do ich „trudno dostępnych” zespołów. Ci, którzy nie mają dostępu lub mają ograniczony dostęp do poczty elektronicznej. W przeciwieństwie do innych, specjalizujemy się w inspirowaniu i edukowaniu naszych klientów w zakresie ich podróży do transformacji cyfrowej za pośrednictwem naszej platformy SaaS oraz w procesie wdrażania klientów i ciągłego wsparcia. Platforma komunikacji pracowników Thrive jest używana na całym świecie przez klientów z wielu branż. Naszymi klientami są; Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN i wiele innych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.thrive.app