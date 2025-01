Oprogramowanie do tłumaczeń wspomaganych komputerowo - Najpopularniejsze aplikacje - Pakistan

Phrase Localization Suite

phrase.com

Platforma lokalizacji fraz to wyjątkowa platforma językowa oparta na sztucznej inteligencji, która integruje narzędzia do tłumaczenia, oceniania i automatyzacji w jednym miejscu dla firm i dostawców usług językowych. Oferuje skalowalność, podejście neutralne dla dostawców i zaawansowaną analitykę w celu optymalizacji wydajności. Gotowy do użycia z dostępem do wszystkich kluczowych produktów, ułatwia łatwy rozruch i szybkie skalowanie. Dzięki pojedynczemu logowaniu (SSO) i intuicyjnemu interfejsowi Phrase zapewnia przyjazny dla użytkownika, scentralizowany ekosystem. Platforma lokalizacji Phrase obejmuje: System zarządzania tłumaczeniem fraz (Phrase TMS) Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi za pomocą narzędzi CAT klasy branżowej Phrase Strings Przyjazne dla programistów narzędzie do lokalizacji oprogramowania, gier i kopii stron internetowych Phrase Orchestrator Nie wymagające kodu, konfigurowalne przepływy pracy, które automatyzują podręcznik przetwarza analizę fraz Wnikliwe dane w celu optymalizacji kosztów, jakości i szybkości Phrase Language AI Szybkie i bezpieczne tłumaczenie maszynowe dostosowane do Twojej terminologii Phrase Custom AI Tłumaczenie maszynowe oparte na sztucznej inteligencji, wykorzystujące własne treści Phrase Portal Bezpieczny, natychmiastowy i intuicyjny dostęp do zaawansowanej lokalizacji technologia Zwroty Jakość Technologie Wyniki i kontrole gwarantujące, że Twoje treści konsekwentnie spełniają standardy jakości Integracje Ponad 50 integracji z podejściem typu plug-and-play dla szybkiego wdrożenia