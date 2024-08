Oprogramowanie do tłumaczeń wspomaganych komputerowo - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT) ułatwia tłumaczenie treści z jednego języka na inny, wykorzystując pamięć tłumaczeniową, w której przechowywane są wcześniej przetłumaczone teksty, lub wykorzystując pomoc tłumu. Zapewnia to zgodność tłumaczeń z wcześniej używanym językiem, przy zachowaniu prawidłowej pisowni, gramatyki i frazowania. Oprogramowanie CAT oferuje bardziej wydajną i interaktywną platformę do edycji w porównaniu z podstawowymi narzędziami do tłumaczenia maszynowego słowo w słowo. Uwzględniając takie funkcje, jak pamięć tłumaczeniowa, katalogi fraz i bazy danych terminologii, oprogramowanie CAT pomaga tłumaczom w zwiększaniu wydajności i dokładności ich pracy. Ponadto produkty CAT często integrują się bezproblemowo z oprogramowaniem do zarządzania tłumaczeniami, umożliwiając współpracę między tłumaczami a usługodawcami, zapewniając jednocześnie organizację tłumaczonych tekstów.