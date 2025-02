Oprogramowanie do zarządzania wynagrodzeniami - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Vena

vena.io

Vena to jedyna platforma Complete Planning, która wzmacnia i inspiruje liderów biznesu oraz specjalistów ds. finansów i operacji do Plan To Grow™. Vena wykorzystuje znajomość i elastyczność interfejsu Excel w ramach Vena Growth Engine, platformy SaaS i metodologii, która wspiera Twoje plany i prowadzi Twoją drogę do wzrostu. Dzięki Vena rozwija się ponad 1500 wiodących na świecie firm, w tym Nike, Coca-Cola Consolidated i Kansas City Chiefs. Ponadto Vena współpracuje z ponad 100 światowej klasy Partnerami. Kategorie G2 obejmują: oprogramowanie do zarządzania wynikami firmy (CPM), oprogramowanie do budżetowania i prognozowania, oprogramowanie do zamykania finansów, oprogramowanie do zarządzania wynikami sprzedaży i inne.