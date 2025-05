Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Szukaj

✨ WebCatalog Desktop ✨ Zamień strony internetowe w aplikacje desktopowe dzięki WebCatalog Desktop — wszechstronnemu narzędziu do zarządzania aplikacjami i kontami. Przełączaj się między wieloma kontami, organizuj aplikacje według przepływu pracy i uzyskaj dostęp do wyselekcjonowanego katalogu aplikacji dla Mac i Windows. Pobierz WebCatalog Desktop Dowiedz się więcej

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do handlu towarami/energią, transakcji i zarządzania ryzykiem (CTRM/ETRM). - Najpopularniejsze aplikacje

Oprogramowanie do handlu towarami i energią, transakcji i zarządzania ryzykiem (CTRM/ETRM) nadzoruje wszystkie działania związane z kupnem i sprzedażą towarów, w tym ropy, zbóż, metali i produktów rafinowanych. Oprogramowanie to pomaga firmom w planowaniu strategii zakupów i sprzedaży, monitorowaniu cen i zarządzaniu ilością przetwarzanych towarów. Biorąc pod uwagę wahania cen towarów na platformach handlowych podobnych do giełd, skuteczne zarządzanie ryzykiem jest niezbędne, aby zapobiec stratom finansowym. Z CTRM/ETRM korzystają przede wszystkim specjaliści ds. zakupów, którzy muszą pozyskać surowce niezbędne do swojej działalności. Dodatkowo CTRM/ETRM można zintegrować z oprogramowaniem księgowym i systemami ERP w celu obsługi finansowych aspektów handlu. Integracja z narzędziami do zarządzania łańcuchem dostaw jest również ważna dla śledzenia popytu na towary i poziomów zapasów.