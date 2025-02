Oprogramowanie do współpracy z tablicami - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

Gliffy

gliffy.com

Aplikacje do tworzenia diagramów firmy Gliffy ułatwiają komunikację i współpracę z szybkością realizacji pomysłów. Niezależnie od tego, czy używasz Gliffy w Confluence i Jira, czy też korzystasz z naszego samodzielnego narzędzia do tworzenia diagramów, Gliffy Online, znajdziesz intuicyjny sposób rysowania diagramów. Przeciągnij i upuść, aby za pomocą kilku kliknięć uzyskać profesjonalnie wyglądające schematy blokowe, diagramy UML, diagramy relacji encji i nie tylko. Ponadto możesz teraz tworzyć diagramy przy użyciu kodu w Mermaid js. Użyj szablonu, aby podczas burzy mózgów utworzyć mapę myśli lub mapę koncepcji. Umieść łatwy do aktualizacji schemat organizacyjny w narzędziach, z których już korzysta Twój zespół. Wizualizuj swoją architekturę chmurową lub sieci IT i dodaj je do dokumentacji swojego zespołu oraz skorzystaj z funkcji łączenia danych Gliffy, aby dodać rzeczywiste dane bezpośrednio do swoich diagramów. Niezależnie od tego, co planujesz, zarządzasz projektami lub o czym marzysz, Gliffy pomoże Ci to urzeczywistnić. Korzystaj z diagramów ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Confluence Cloud, aby sesje robocze były łatwiejsze i wydajniejsze. Gliffy to najpopularniejsza aplikacja do tworzenia diagramów w ekosystemie Atlassian, z której ponad 18 milionów użytkowników korzysta z diagramów w samym Confluence. Gliffy cieszy się zaufaniem zespołów różnej wielkości, co czyni go wiodącym rozwiązaniem do tworzenia diagramów dla przedsiębiorstw. Możesz sprawdzić, czy Gliffy jest odpowiednią opcją dla Twojego zespołu, rozpoczynając okres próbny za pośrednictwem Atlassian Marketplace lub zapisując się na dwutygodniowy bezpłatny okres próbny Gliffy Online na gliffy.com.