Usługi hostingu kodu - Najpopularniejsze aplikacje - Togo

GitHub

github.com

Github, Inc. to amerykańska międzynarodowa korporacja, która zapewnia hosting do tworzenia oprogramowania i kontroli wersji za pomocą GIT. Oferuje funkcjonalność sterowania wersją rozproszoną i zarządzanie kodem źródłowym (SCM) GIT oraz własne funkcje. Zapewnia kontrolę dostępu i kilka funkcji współpracy, takich jak śledzenie błędów, żądania funkcji, zarządzanie zadaniami i wiki dla każdego projektu. Z siedzibą w Kalifornii jest spółką zależną Microsoft od 2018 roku. Github oferuje swoje podstawowe usługi bezpłatnie. Jego bardziej zaawansowane usługi profesjonalne i przedsiębiorcze są komercyjne. Bezpłatne konta GitHub są powszechnie używane do organizowania projektów typu open source. Od stycznia 2019 r. GitHub oferuje nieograniczone prywatne repozytoria we wszystkich planach, w tym bezpłatne konta, ale pozwoliło tylko do trzech współpracowników na repozytorium za darmo. Począwszy od 15 kwietnia 2020 r. Bezpłatny plan pozwala nieograniczonym współpracownikom, ale ogranicza prywatne repozytoria do 2000 akcji minut miesięcznie. Od stycznia 2020 r. GitHub donosi, że ponad 40 milionów użytkowników i ponad 100 milionów repozytoriów (w tym co najmniej 28 milionów repozytoriów publicznych), co czyni go największym gospodarzem kodu źródłowego na świecie.