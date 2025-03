Platformy ochrony obciążeń w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje - Watykan

Cloudaware

Cloudaware to platforma do zarządzania chmurą z takimi modułami jak CMDB, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie kosztami, Silnik zgodności, Skanowanie luk, Wykrywanie włamań, Łatanie, Zarządzanie logami, Monitoring, Analityka BI i Kopia zapasowa. Cloudaware jest przeznaczone dla przedsiębiorstw, które wdrażają obciążenia u wielu dostawców usług w chmurze i lokalnie. Platforma integruje się z ServiceNow, New Relic, JIRA, Chef, Puppet, Ansible i ponad 50 innymi produktami. Klienci wdrażają Cloudaware, aby usprawnić procesy zarządzania IT, wydatki, zgodność i bezpieczeństwo niezależne od chmury.