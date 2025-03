Dostawca usług hostingowych w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje

cPanel

CPANEL to oprogramowanie do panelu sterowania hostingowego opracowane przez CPANEL, L.L.C. Oferuje graficzny interfejs użytkownika (GUI) i narzędzia automatyzacji w celu uproszczenia procesu hostingu witryny dla właścicieli lub „użytkowników końcowych”. Administracja ułatwia standardową przeglądarkę internetową przy użyciu struktury trzypoziomowej. Podczas gdy CPANEL ogranicza się do zarządzania jednym konto hostingowym, CPANEL i WHM umożliwia zarządzanie całym serwerem. Oprócz GUI, CPANEL zapewnia wiersz poleceń i dostęp oparty na API, umożliwiając dostawcom oprogramowania stron trzecich, organizacje hostingowe i programiści automatyzacja standardowych zadań administracji systemu. CPANEL & WHM jest zaprojektowany do działania na dedykowanych serwerach lub wirtualnych serwerach prywatnych. Najnowsza wersja CPANEL & WHM obsługuje instalację na Almalinux, Rocky Linux, Cloudlinux OS i Ubuntu.