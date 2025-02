Oprogramowanie do zarządzania stanem zabezpieczeń w chmurze (CSPM). - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

Kloudle

kloudle.com

Kloudle to skaner bezpieczeństwa w chmurze dla AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. W ciągu kilku minut skanuje Twoje konta w chmurze, serwery i klastry pod kątem ponad 300 problemów związanych z bezpieczeństwem. Ułatwianie bezpieczeństwa w chmurze programistom i małym zespołom. W porównaniu do skanerów open source, skanowanie Kloudle trwa mniej niż 30 minut. Nie trzeba nic instalować ani konfigurować. Dzięki obliczeniu problemów i ich wagi Kloudle ułatwia zrozumienie, co należy naprawić. Wykraczając poza zwykłe przedstawienie listy problemów związanych z bezpieczeństwem, Kloudle oferuje proste kroki, aby naprawić wszystkie wykryte problemy bezpieczeństwa. Zawiera także potencjalne pułapki w przypadku niektórych poprawek. Umożliwienie Ci dokonania właściwego wyboru pod względem tego, co naprawić, a czego nie. Dzięki zaawansowanym funkcjom oznaczania problemów jako fałszywie pozytywnych, generatorowi raportów pozwalającym uzyskać raporty w formacie CSV obsługiwanym przez Excel lub łatwym do udostępniania formacie PDF, Kloudle koncentruje się na zapewnianiu użytkownikom bezpieczeństwa w chmurze bez wysiłku. Dzięki modelowi płatności opartej na kredycie, kupowanie i uzyskiwanie wartości za wydane pieniądze jest również wyjątkowo płynne i bezproblemowe. Nie musisz się już martwić o użytkowanie itp. Ceny skanów zaczynają się od 30 dolarów wzwyż.