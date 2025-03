Oprogramowanie do monitorowania i analizy bezpieczeństwa chmury - Najpopularniejsze aplikacje

Sysdig

Sysdig Secure to nasza platforma CNAPP, z której korzysta ponad 700 klientów korporacyjnych do rozwiązywania problemów CNAPP, VM, CSPM, CIEM, bezpieczeństwa kontenerów i nie tylko - w skali przedsiębiorstwa. Nasza platforma obejmuje zapobieganie, wykrywanie i reagowanie, dzięki czemu klienci mogą bezpiecznie zabezpieczać kontenery, Kubernetes, hosty/serwery i usługi w chmurze. Sysdig zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym na dużą skalę w wielu chmurach, eliminując martwe punkty bezpieczeństwa. Wykorzystujemy inteligencję ze środowiska wykonawczego do ustalania priorytetów alertów, dzięki czemu zespoły mogą skoncentrować się na zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem o dużym wpływie i poprawić wydajność. Rozumiejąc cały przepływ od źródła do odpowiedzi i sugerując kierowane środki zaradcze, klienci mogą zarówno bez straty czasu naprawiać problemy w środowisku produkcyjnym, jak i wykrywać zagrożenia i reagować na nie w czasie rzeczywistym. Dzięki Sysdig Secure możesz: - Zatrzymać ataki nawet 10 razy szybciej - Zredukować luki w zabezpieczeniach nawet o 95% - Natychmiast wykryć zmiany ryzyka - Zamknąć luki w uprawnieniach w mniej niż 2 minuty Sysdig. Bezpieczeństwo w każdej sekundzie.