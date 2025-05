Szukaj

Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie do monitorowania i analizy bezpieczeństwa chmury - Najpopularniejsze aplikacje

Rozwiązania do monitorowania i analityki bezpieczeństwa w chmurze to niezbędne narzędzia zaprojektowane w celu zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa w sieciach i aplikacjach opartych na chmurze. Narzędzia te umożliwiają monitorowanie aplikacji opartych na chmurze, środowisk zwirtualizowanych i innej infrastruktury chmurowej. Odgrywają zasadniczą rolę w identyfikowaniu potencjalnych ryzyk, umożliwiając organizacjom radzenie sobie z nimi proaktywnie, chroniąc w ten sposób operacje o znaczeniu krytycznym dla biznesu i zapewniając zgodność z przepisami w celu uniknięcia kar. Zazwyczaj zespoły IT i bezpieczeństwa w sposób ciągły monitorują i analizują chmurę. Funkcje monitorowania pomagają organizacjom w katalogowaniu zasobów w chmurze i wykrywaniu nowych w trakcie ich tworzenia lub integracji. Funkcje analityczne pomagają oceniać ryzyko w środowiskach chmurowych, umożliwiając firmom ustalanie priorytetów problemów na podstawie ich potencjalnego wpływu. Dodatkowe wspólne funkcje obejmują monitorowanie użytkowników, wykrywanie wrażliwych danych i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.