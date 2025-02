Oprogramowanie platformy chmurowej jako usługi (PaaS). - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

8base

8base to platforma o niskim kodzie do tworzenia i uruchamiania bogatych w funkcje produktów cyfrowych, w tym rozwiązań SaaS, platform handlowych oraz innych aplikacji internetowych i mobilnych. Platforma 8base pomaga przedsiębiorcom i twórcom w uznanych firmach wcielać w życie swoje wizje produktów; szybciej, lepiej i bardziej ekonomicznie. Ponadto agencje cyfrowe korzystają z 8base, aby szybciej realizować projekty klientów, jednocześnie zwiększając swoje marże i zmniejszając zależność od rzadkich i kosztownych talentów zajmujących się tworzeniem oprogramowania. 8base to konfigurowalna, bezserwerowa platforma programistyczna o niskim kodzie hostowana na platformie AWS, która udostępnia najbardziej niezawodny na świecie język zapytań oparty na GraphQL dla interfejsów API; w przeciwieństwie do innych platform, 8base został zbudowany od podstaw w celu wykorzystania standardów i powszechnie akceptowanych technologii, które przemawiają do głównych programistów i zapewniają, że własność intelektualna twórcy może zostać przeniesiona na inne platformy, jeśli kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba. 8base oferuje: 1) narzędzia programistyczne o niskim kodzie do tworzenia backendów oprogramowania i interfejsów API; 2) bezserwerową infrastrukturę obliczeniową i magazynową do uruchamiania aplikacji zbudowanych przy użyciu narzędzi 8base; 3) narzędzia do tworzenia frontendu wizualnego; 4) usługi projektowania i rozwoju za pośrednictwem sieci partnerskiej, aby pomóc klientom w budowaniu aplikacji przy użyciu 8base. 8base został po raz pierwszy skomercjalizowany w 2019 r. Obecnie tysiące klientów, w tym liczne start-upy zajmujące się usługami SaaS i platformami handlowymi obsługującymi wielu dzierżawców, agencje i firmy konsultingowe zajmujące się tworzeniem oprogramowania na zamówienie, a także większe organizacje, takie jak IBM Global Services/NATO i Florida International University, korzystają z platformy 8base.