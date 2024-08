Oprogramowanie platformy chmurowej jako usługi (PaaS). - Najpopularniejsze aplikacje - Bułgaria

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Platform as a Service (PaaS) to model przetwarzania w chmurze, który zapewnia kompleksowe środowisko do tworzenia i wdrażania aplikacji w chmurze. PaaS ma na celu zapewnienie zintegrowanego widoku platform chmurowych, upraszczając tworzenie i konserwację aplikacji chmurowych. PaaS obejmuje różne narzędzia, takie jak zestawy programistyczne, narzędzia baz danych i możliwości zarządzania aplikacjami. Rozwiązanie PaaS obejmuje komponenty infrastruktury, takie jak serwery i pamięć masowa, wraz z oprogramowaniem pośrednim, takim jak narzędzia programistyczne i systemy zarządzania bazami danych. Zewnętrzni dostawcy oferują te zasoby wirtualne, umożliwiając użytkownikom tworzenie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji bez konieczności rozbudowania oprogramowania zaplecza. Firmy wykorzystują PaaS do outsourcingu hostingu, budowy baz danych, bezpieczeństwa w chmurze i przechowywania danych. Jest powszechnie używana jako skalowalna platforma dla nowych aplikacji lub rozszerzania istniejących aplikacji na większą grupę odbiorców. PaaS wykorzystuje model płatności w miarę rozwoju, pomagając firmom uniknąć znacznych początkowych inwestycji w czas rozwoju i oprogramowanie pośrednie. Zespoły programistyczne wykorzystują PaaS jako alternatywę dla tworzenia i hostowania aplikacji za pomocą zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE). Ponadto hostowane usługi baz danych i pamięci masowej PaaS zapewniają podobne możliwości jak produkty mobilnego backendu jako usługi (mBaaS), które są dostosowane do aplikacji mobilnych. Dostawcy PaaS to zarówno uznani dostawcy oprogramowania, jak i projekty open source. W ostatnim czasie popularną metodą wdrażania PaaS stała się chmura hybrydowa. Chmura hybrydowa integruje różne infrastruktury chmurowe, takie jak chmury publiczne i prywatne, i zarządza nimi jako pojedynczy podmiot.