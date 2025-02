Platforma ochrony aplikacji natywnych w chmurze (CNAPP) - Najpopularniejsze aplikacje - Turks i Caicos

Lacework

Lacework oferuje oryginalną i wiodącą, opartą na danych, natywną platformę ochrony aplikacji w chmurze (CNAPP). Prawie 1000 globalnych innowatorów zaufało Lacework, jeśli chodzi o zabezpieczanie chmury od budowy do uruchomienia. Lacework umożliwia klientom ustalanie priorytetów ryzyka, szybsze znajdowanie znanych i nieznanych zagrożeń, osiąganie ciągłej zgodności z chmurą i opracowywanie bezpiecznego kodu bez spowalniania, a wszystko to z jednej, ujednoliconej platformy. Od chwili założenia w 2017 r. firma Lacework udoskonala pojedynczą platformę natywną w chmurze, aby przyjmować i przetwarzać jak najwięcej danych w celu zapewnienia najlepszego możliwego bezpieczeństwa — zarówno w oparciu o agenta, jak i bez niego. Nasza ujednolicona platforma wykorzystuje następnie te dane do realizacji typowych przypadków użycia chmury: zarządzania stanem, ochrony obciążenia, zarządzania lukami w zabezpieczeniach, zgodności, bezpieczeństwa kontenerów i nie tylko. Klienci polegają na Lacework w zakresie zwiększania przychodów, szybszego i bezpieczniejszego wprowadzania produktów na rynek oraz konsolidowania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa punktowego w ramach jednej platformy. Nasza platforma zastępuje średnio od 2 do 5 narzędzi punktowych. Klienci redukują hałas alertów średnio o 100:1 dzięki naszej opatentowanej technologii wykrywania anomalii. Użytkownicy Lacework doświadczyli o 80% szybszego dochodzenia dzięki naszym alertom kontekstowym.