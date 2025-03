Katalog aplikacji internetowych Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.

Oprogramowanie zabezpieczające pliki w chmurze zostało zaprojektowane w celu ochrony informacji przechowywanych w aplikacjach opartych na chmurze (SaaS). Narzędzia te integrują się z platformami przechowywania i udostępniania plików w chmurze, umożliwiając firmom identyfikowanie i oznaczanie plików zawierających informacje wrażliwe lub uprzywilejowane. Po oznaczeniu firmy mogą kontrolować dostęp do tych plików, śledzić historię ich udostępniania i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi. Egzekwując zasady kontroli dostępu do chmury i przechowywania, narzędzia te zwiększają bezpieczeństwo danych. Firmy wykorzystują je do wdrażania protokołów bezpieczeństwa, monitorowania dostępu i zabezpieczania informacji zarówno w aplikacjach chmurowych, jak i przesyłanych za ich pośrednictwem. Administratorzy mogą zarządzać zarządzaniem, ustawiać uprawnienia i nadzorować aktywność użytkowników w aplikacjach. Ponadto wiele produktów zapewniających bezpieczeństwo w chmurze oferuje funkcje szyfrowania i zapobiegania utracie danych, aby jeszcze bardziej chronić dokumenty i dane przechowywane w chmurze.