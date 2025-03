Oprogramowanie zabezpieczające pliki w chmurze - Najpopularniejsze aplikacje

Redstor

redstor.com

Redstor jest wiodącym dostawcą usług tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w chmurze, lokalnie i hybrydowo, a jego misją jest uczynienie zarządzania danymi prostszymi, łatwiejszymi i przyjemniejszymi, zapewniając natychmiastowy dostęp do wszystkich danych – gdziekolwiek są przechowywane, z jednego miejsca centrum. Pomaga tysiącom firm na całym świecie (wykorzystywanych przez obronność i rządy) w ochronie jednego z ich najcenniejszych aktywów: ich danych. Pomaga firmom zachować zgodność z RODO – spełnia najwyższe standardy (certyfikaty ISO27001 i 9001), aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo danych. Małe firmy potrzebują niedrogiego, bezpiecznego, solidnego i łatwego w zarządzaniu rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych: * 50% nie wytrzymało jakiejkolwiek utraty danych * Około 80% użytkowników doświadcza zamknięcia, jeśli nie mogą uzyskać dostępu do swoich danych Obsługujące wielu dzierżawców i stworzone z myślą o chmurze, rozwiązania Redstor MSP do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych pozwalają z zyskiem zaspokoić oczekiwania każdego użytkownika w zakresie natychmiastowego dostępu do potrzebnych mu danych, plików i systemów operacyjnych, kiedykolwiek ich potrzebują – lokalnie i w chmurze.