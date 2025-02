Oprogramowanie zabezpieczające Cloud Edge - Najpopularniejsze aplikacje - Tokelau

Axis Security

Atmos to nowoczesna platforma Security Service Edge (SSE) obsługiwana przez firmę Axis. Atmos bezpiecznie łączy użytkowników z zasobami biznesowymi niezbędnymi do wykonywania pracy, niezależnie od aplikacji, urządzenia czy lokalizacji. Platforma pomysłowo integruje monitorowanie ZTNA, SWG, CASB i Digital Experience w jedną platformę dostarczaną w chmurze, z jednym łatwym w użyciu panelem do zarządzania tym wszystkim. Dzięki ponad 350 krawędziom chmur działającym w sieciach Amazon Web Services Global Accelerator, Google Cloud Platform i Oracle, platforma Atmos pomaga liderom ds. bezpieczeństwa, sieci i IT umożliwiać pracownikom, partnerom i klientom bezpieczny dostęp do danych biznesowych – bez pułapek sieci -centryczne rozwiązania lub ograniczenia aplikacji, z którymi boryka się każda inna usługa zerowego zaufania. Atmos działa w trybie inline, obsługując wszystkie porty i protokoły, jednocześnie sprawdzając cały ruch. Dzięki wsparciu agentowemu i bezagentowemu Atmos pośredniczy w tworzeniu orkiestry chirurgicznych, indywidualnych, najmniej uprzywilejowanych połączeń opartych na tożsamości i zasadach, a także monitoruje doświadczenie użytkownika końcowego w celu śledzenia połączeń (hop-by-hop) i umożliwia działowi IT wskazać problemy. Doświadcz pracy w harmonii z Atmos by Axis.