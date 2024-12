Najpopularniejsze Ostatnio dodane Oprogramowanie zabezpieczające Cloud Edge - Najpopularniejsze aplikacje - Gabon

Rozwiązania zabezpieczające w chmurze oferują firmom opartą na chmurze metodę bezpiecznego dostępu do Internetu, aplikacji w chmurze i sieci korporacyjnych. Rozwiązania te wykorzystują technologię SD-WAN, która integruje sieci definiowane programowo z siecią rozległą, umożliwiając im działanie z dowolnego miejsca, przy jednoczesnej konsolidacji funkcji bezpieczeństwa w celu ochrony wszystkich działań sieciowych. Łącząc funkcje bezpieczeństwa tradycyjnych narzędzi, takich jak bezpieczne bramy internetowe (SWG), brokerzy bezpieczeństwa dostępu do chmury (CASB) i zapory aplikacji internetowych (WAF), firmy mogą usprawnić zarządzanie bezpieczeństwem. Takie podejście pozwala firmom i zespołom ds. bezpieczeństwa scentralizować wgląd w zasady bezpieczeństwa, działania i ryzyko, eliminując potrzebę interakcji użytkowników z wieloma narzędziami lub poddawania się wielokrotnym procesom uwierzytelniania. Ujednolicone rozwiązania bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie kompleksowej widoczności w złożonych, hybrydowych środowiskach, upraszczając pracę administratorów. Za pomocą jednego narzędzia mogą klasyfikować, zarządzać i monitorować całą aktywność użytkowników i ruch sieciowy bez zakłócania komfortu użytkownika końcowego. Chociaż narzędzia bezpieczeństwa brzegowego chmury w pewnym stopniu pokrywają się z tradycyjnymi technologiami, takimi jak CASB, WAF i SWG, te ostatnie zazwyczaj działają niezależnie i nie zapewniają tego samego poziomu widoczności i dostępności w środowiskach hybrydowych. Najbardziej porównywalną alternatywą jest obwód definiowany programowo (SDP), który zapewnia ujednolicone bezpieczeństwo sieci, ale nie oferuje zintegrowanego dostępu do aplikacji, sieci i przeglądarek internetowych w chmurze.